Лос-Анджелес, США, , 14:26 — REGNUM Фанатам киновселенной «Звёздные войны» очень понравился персонаж актёра Билла Барра, показанный в финальном трейлере «Мандалорца». Об этом 29 октября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/erockradio/status/1189016061485731840

Барр появляется ещё в первом трейлере, но в нём актёра показали со спины. В новом ролике поклонники вселенной увидели, как он, вооружённый бластерами, стреляет во врагов с двух рук.

https://twitter.com/CreatureLives/status/1188990144117923840

Кроме того, они обратили внимание, что на плече у него расположена «третья рука» с ещё одним бластером. Издание отмечает, что, таким образом, Барр создал образ «идеального космического ковбоя».

https://twitter.com/joeybeans81/status/1189007726300430336

Билл Барр известен в основном как комик разговорного жанра. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Во все тяжкие», «С значит семья», «Копы в юбках», «Здравствуй, папа, Новый год!» и других.

Читайте ранее в этом сюжете: Наёмники, дроиды и охота за головами: в сети появился трейлер «Мандалорца»