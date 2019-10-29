Исламабад, , 14:29 — REGNUM В 2020 году американская платформа Netflix покажет короткометражный мультфильм оскароносного пакистанского режиссера Шармин Обаид-Чиной.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, мультфильм «Ситара: пусть девушки мечтают» станет первым короткометражным пакистанским фильмом, который покажут на платформе. Фильм рассказывает историю 14-летней девушки Пари, которая мечтает стать пилотом. Однако общество, в котором живет Пари, не позволяет ей мечтать о такой судьбе. «Для меня не это не просто фильм, это движение, которое мы хотим запустить по всему миру: пусть родители дают деньги на исполнение мечты своих дочерей, освобождая их от бремени ранних браков», — пояснила свою идею Шармин Обаид-Чиной.

Шармин Обаид-Чиной, получившая два Оскара и шесть премий Эмми, известна своими фильмами, рассказывающими о сложностях, с которыми женщины сталкиваются в повседневной жизни.