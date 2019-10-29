Лос-Анджелес, США, , 13:48 — REGNUM Режиссёр и постановщик трюков Дэвид Литч («Дэдпул 2», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Джон Уик») признался, что он хочет работать над проектом фильма «Матрица 4». Об этом 29 октября сообщил портал Screen Rant.

«Если бы Лана позвонила и захотела, чтобы я что-то сделал в этом фильме, я бы приехал», — сказал Литч, добавив, что он даже был бы готов держать стойку освещения или таскать мешки с песком.

Он сказал, что ему нравилось работать с сёстрами Вачовски, которые были для него «отличными наставниками». «Поэтому, если они позвонят, я буду там», — заявил режиссер, отметив, что в этом случае готов даже заниматься раздачей питания на съёмочной площадке.

Напомним, Дэвид Литч работал с Лилли и Ланой Вачовски над созданием фильмов «Матрица» и «V — значит вендетта». Некоторые эксперты отметили, что последовательность сцен боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» чем-то напоминает последовательность из «Матрицы».

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