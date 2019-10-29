Сеул, , 13:38 — REGNUM Журналисты британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации BBC сняли документальный фильм о развитии и успехах звезд южнокорейского к-попа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, документальный фильм под названием «K-pop Idols: Inside the Hit Factory» был показан на канале BBC Four.

Известно, что в фильме музыкальный журналист посетил концерт южнокорейской группы BTS в Великобритании, а также «фабрики звезд», среди которых оказалась крупнейшая развлекательная компания SM Entertainment.

Также в документальной картине была затронута тема фандомов, которые являются одним из факторов успеха южнокорейских звезд, а также недавний скандал вокруг клуба «Burning Sun», который принадлежал одному из известных музыкальных исполнителей.

Фэндом, или фа́ндом — субкультура, состоящая из поклонников (фанатов), характеризуется чувством сопереживания и товарищества с другими людьми, которые разделяют общий интерес.

K-pop (аббревиатура от англ.Korean pop) — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.