Лос-Анджелес, США, , 13:17 — REGNUM Пожары в Калифорнии стали причиной отмены премьеры фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» в Лос-Анджелесе. Об этом 29 октября сообщил портал Screen Rant.

Премьера картины должна была состояться вечером 28 окттября 2019 года в Китайском кинотеатре TCL. Стоит отметить, что Арнольд Шварценеггер был одним из тех, кому пришлось покинуть свой дом из-за стихийного бедствия.

В зону обязательной эвакуации попали около 10 тыс. жилых домов и коммерческих зданий. Таким образом, тысячи жителей Лос-Анджелеса были вынуждены покинуть свои дома в ночное время.

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