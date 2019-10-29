Грозный, , 12:22 — REGNUM В Чечне ведутся работы по восстановлению Шаройского замкового комплекса. Они были начаты летом 2019 года по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Средства на восстановление уникального объекта предоставил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, пишет ИА «Грозный-информ».

Древний замковый комплекс расположен на территории Шаройского историко-архитектурного ансамбля. Он состоит из семи боевых башен и мечети, а также из более 30 жилых башен.

Большая часть работ уже завершена. По словам министра культуры Хож-Бауди Дааева, посетившего стройку с инспекцией, уже завершено восстановление второй трёхэтажной жилой башни. Он также заверил, что работы продолжатся до наступления морозов.

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Напомним, ранее Кадыров заявлял, что власти Чечни намерены реализовать на территории Шаройского района «амбициозные планы», в том числе в сфере туризма, промышленности и социальной сфере.