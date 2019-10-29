Якутск, , 12:21 — REGNUM Коллектив Театра оперы и балета Якутии сегодня, 29 октября, познакомился с новым директором. Сергей Юнганс получил должность по результатам работы кадрового портала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всероссийский конкурс проводился на портале «Команда Республики Саха «Якутия». Любой желающий мог принять участие, подать заявку и пройти все необходимые процедуры и собеседования. В финал вышли три претендента. В итоге должность руководителя Театра оперы и балета досталась режиссёру-постановщику из Свердловской области Сергею Юнгансу.

Как сообщало ИА REGNUM, Театр эстрады Якутии переехал в новое здание и после ремонта показал зрителям премьерный спектакль.