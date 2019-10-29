Пермь, , 11:54 — REGNUM В Пермском академическом «Театре-Театре» пройдут гастроли Государственного театра наций. На сцене будет представлен спектакль «ГРОЗАГРОЗА», об этом 29 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Гроза» в Театре Наций

Постановку наиболее известной пьесы Александра Островского «Гроза» осуществил режиссер Евгений Марчелли, главную роль в спектакле исполнит популярная актриса театра и кино Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд и Юлия Хлынина в спектакле «Гроза»

«Режиссер известен как мастер оригинального прочтения классических текстов. Сам он говорит, что в работе над всеми знакомыми произведениями ему всегда хочется сохранить историю и автора и при этом сделать постановку живой. В общей сложности Марчелли создал более 60 спектаклей по всей стране: в Москве и Ярославле, Калининграде и Омске, Саратове и Советске», — отметили в пресс-службе учреждения культуры.

Пермский зритель сможет увидеть спектакль на сцене Пермского академического «Театра-Театра» 25 ноября 2019 года.

Напомним, пьеса «Гроза» Александра Островского была создана в 1859 году, в контексте всеобщего ожидания реформ императора Александра II. Пьеса и по сей день продолжает пользоваться широкой популярностью, подтверждением чему являются ее многочисленные постановки.

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