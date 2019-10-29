Москва, , 13:58 — REGNUM Во время своей поездки в Москву японский режиссёр Макото Синкай восхитился красотами России. Об этом 28 октября сообщил «Мир Фантастики».

Синкай назвал Россию «красивой страной» и рассказал, что его очень впечатлила архитектура Москвы. Японский режиссёр отметил, что хотел бы пожить в столице около месяца.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Макото Синкай рассказал, почему в его творчестве стали преобладать позитивные мотивы. Японский аниматор пересмотрел своё отношение к созданию анимационных фильмов после землетрясения в Японии в 2011 году.

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