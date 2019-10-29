Токио, , 13:57 — REGNUM Макото Синкай решил делать свои анимационные фильмы более позитивными из-за трагедии в Японии. Об этом 28 октября сообщил «Мир Фантастики».

Японский режиссёр имеет ввиду землетрясение, которое случилось в 2011 году и унесло жизни множества человек. Тогда Синкай понял, что в его творчестве должны преобладать оптимистичные мотивы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Макото Синкай рассказал о создании своих картин. На раскадровку к одному анимационному фильму у режиссера уходит полтора года.

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