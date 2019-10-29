Москва, , 11:05 — REGNUM Руководство российского телеканала «Супер» объявило о том, что к актерскому составу сериала «ИП Пирогова» присоединился Петр Кулешов, получивший признание благодаря «Счастливы вместе», «Артистка из Грибова», «Своя игра», «Большая разница» и «Гонка с преследованием». Картина повествует об обычной российской домохозяйке, которая после 15 лет брака узнает об измене супруга. Героиня решает кардинально изменить свою жизнь и запустить собственный проект по производству кондитерских изделий. Начинающей бизнес леди решают помочь все члены ее небольшой семьи.

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», главные роли исполнили Елена Подкаминская, известная по «О чем говорят мужчины», «Кухня», «Научи меня жить», «Я вернусь» и «Селфи», Данила Дунаев, знакомый зрителям по картинам «Тест на беременность», «Девочки не сдаются», «Сладкая жизнь» и «Бюро», Василина Юсковец, снявшаяся в «Вне игры» и «Ивановы-Ивановы», Александр Панкратов-Черный, сыгравший в «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза» и «Перед рассветом», и Ксения Теплова.

В качестве создателей сериала выступили Татьяна Гончарова, подарившая миру сериалы «Отель Элеон» и «Кухня», и Нжде Айрапетян. Команду исполнительных продюсеров возглавили Эдуард Илоян, участвовавший в создании картин «Текст», «Кухня», «Мамочки» и «Ивановы-Ивановы», и Виталий Шляппо, благодаря которому свет увидел сериал «Бывшие». Режиссером стал Антон Маслов.