Воронеж, , 10:51 — REGNUM В воронежской областной библиотеке имени Ивана Никитина состоялся семинар молодых писателей «Школа Андрея Платонова». Об этом сообщает Литературная газета.

Данное событие собрало в Воронеже участников из разных городов России: Москвы, Ростова-на-Дону, Волгограда, Краснодара, Тюмени и др. В рамках семинара молодые литераторы встретились с местными писателями, организовали поэтические чтения и посетили памятные литературные места Воронежа.

Литературный семинар был посвящен 120-летию Андрея Платонова. Организаторами выступили администрация города, Союз писателей России и редакция воронежского литературного журнала «Подъем».