Тбилиси, , 10:45 — REGNUM 28 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили едет в Париж, где будет присутствовать на саммите культурного наследия. На саммите будут представлены и награждены победители. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Среди 27 победителей саммита будет назван и проект реставрации крепости-поселка Муцо в Грузии, выбранный жюри из 149 заявок из 34 стран и признанный лучшим проектом года по консервации. Проект на конкурс был представлен грузинским Национальным агентством охраны культурного наследия в 2018 году.