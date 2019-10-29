Москва, , 10:41 — REGNUM 1 ноября в Московском Доме Книги на Новом Арбате писатель Денис Драгунский представит читателям новое издание своей книги «Дочь любимой женщины». Об этом сообщает Литературная газета.

Не многие знают, но известный по детской книге «Вредные советы» Денис Драгунский является серьезным писателем-психологом, тонко разбирающимся в перипетиях человеческой души, что, однако, не мешает ему активно использовать юмористические приемы. Книга «Дочь любимой женщины является сборником новелл и повестей, герои которых вынуждены действовать, будучи помещенными в непростые обстоятельства.

Денис Драгунский (род. 1950) — российский писатель, журналист, интернет-блогер. Коронным жанром писателя является короткий юмористический рассказ объемом не более 2-х страниц.