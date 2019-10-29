Москва, , 10:35 — REGNUM 28 октября известный российский режиссёр театра и кино Кирилл Серебренников приступил к съемкам нового фильма в Москве. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Режиссёр снимает фильм под рабочим названием «Петровы в гриппе», сценарий которого написал сам Серебренников по мотивам романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Кирилл Серебренников отметил, что мало какое литературное произведение вызывает у него срочное желание поставить спектакль в театре или снять кино по его мотивам, но роман Сальникова является именно таким произведением.

В работе над картиной задействованы специалисты из четырёх стран — России, Франции, Германии и Швейцарии, главные роли исполнят Семён Серзин и Чулпан Хаматова.