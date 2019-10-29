Рига, , 10:33 — REGNUM Жюри кинофестиваля документального кино «Артдокфест», проходившего в Риге, объявило лауреатов смотра. Об этом пишет журнал «Сеанс».

Комиссия, в состав которого вошли Роман Балаян, Абрам Клецкин и Жанна Немцова, просмотрела 21 картину и отметили пять картин. Гран-при кинофестиваля получил фильм «Бессмертный» Ксении Охапкиной, лучшим режиссёром был признан Максим Швед за фильм «Чистое искусство», специальный приз жюри получила картина «Школа соблазнения» Алины Рудницкой.

Члены жюри особо отметили картину «Государственные похороны» Сергея Лозницы, демонстрирующая похороны Иосифа Сталина. Кинокритики отмечают детальную проработку отснятой хроники похорон, которая ранее не была смонтирована и показана на большом экране.