Москва, , 10:27 — REGNUM Подведены итоги конкурса всероссийского конкурса «Самый читающий регион». В 2019 году звание «Литературный флагман России» было присвоено Белогородской области. Об этом сообщает сайт Российского книжного союза.

Статуса самого книжного региона Белгородская область добилась благодаря проведению проекта «Год детского чтения в Белгородской области», по итогу которого детские библиотеки посетило 83% всего детского населения региона. Отдельное внимание жюри также уделило общим статистическим показателям об инфраструктуре чтения в регионе.

В роли организатора конкурса выступил Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В число финалистов 2019 года помимо Белгородской области также вошли Нижегородская область, Красноярский край и Республика Саха (Якутия). Победителем конкурса в 2018 году стала Иркутская область.