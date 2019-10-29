Детройт, США, , 10:17 — REGNUM Стало известно, что в прошлом году Секретная служба США провела встречу с популярным рэпером Eminem. Первое подтверждение этому можно услышать в прошлогоднем треке The Ringer, в котором артист намекал слушателям о подобном, однако никаких подтверждений этому не было.

Американский новостной интернет-портал Buzzfeed еще в прошлом году направил официальной запрос в ведомство, ответ пришел только сейчас. Помимо официального подтверждения, что подобная встреча была, сотрудники отправили 40-страничный документ с ее описанием.

Как сообщает российский новостной портал The Flow, причиной этой встречи стала жалоба сотрудника интернет-таблоида TMZ, который обратил внимание сотрудников на «неуместные комментарии в адрес президента Трампа» и «угрозы в адрес Иванки Трамп» в текстах рэпера.

Работники Секретной службы стали анализировать творчество исполнителя и назначили встречу на 16 января. Рэпер пришел туда со своими юристами. Разговор происходил по поводу отдельных строчек в песнях, а также о возможной причастности Eminem к террористической деятельности. Напомним, что с момента избрания Трампа исполнитель являлся одним из самых громких критиков президента.