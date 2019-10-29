Индианаполис, США, , 10:13 — REGNUM Британский певец, композитор Элтон Джон перенес свой концерт, который должен был состояться 26 октября в Индианаполисе. Сообщается, что причиной такого решение стало недомогание артиста. Организаторы отмечают, что дата этого концерта перенесена на март 2020 года.

«Мы приносим извинения за неудобства, причиненные в результате этих изменений, и желаем Элтону скорейшего выздоровления», — говорится в твиттере Бэнкерс Лайф-филдхаус арены, где и должно было пройти мероприятие.

По информации российского новостного портала Культуромания, исполнитель планирует завершить гастроли к 2021 году.

Стоит отметить, что за свою 50-летнюю карьеру Элтон Джон продал более 250 миллионов пластинок, причем артисту принадлежит рекорд по количеству проданных пластинок в США среди других британцев.