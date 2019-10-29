Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM В Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения лауреатов высшей театральной премии города «Золотой софит». .

«За творческое долголетие и верность театру» — в этой отдельной номинации отмечены народные артисты России Тамара Абросимова, Роман Громадский и Фаина Костина.

В категории «Лучший спектакль на большой сцене» признана работа режиссера Яны Туминой «Гекатомба. Блокадный дневник» в «Театре на Литейном». «Пушкин. Борис Годунов» Льва Стукалова стал победителем в двух номинациях — «Лучший спектаклем на малой сцене» и «Лучшая работа режиссера».

Артисты, сыгравшие заглавные роли в постановке Константина Богомолова Преступлении и наказании» получили призы как лучшие исполнители — Марина Игнатова за роль Сони Мармеладовой, Александр Новиков — Порфирия Петровича.

Самым ярким музыкальным представлением стал спектакль «Большой секрет для маленькой компании» в постановке Антона Оконешникова в детском музыкальном театре «Карамболь».

В жанре оперного искусства отмечены Мария Литке («Иоланта». Михайловский театр), Мигран Агаджанян (Эдгар. «Лючия ди Ламмермур». Мариинский театр).