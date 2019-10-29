Пекин, , 07:33 — REGNUM В Пекине состоялась премьера китайского музыкального фильма, рассказывающего историю молодых людей разных этнических групп, преследующих свою музыкальную мечту, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Производством фильма занималась Тяньшаньская киностудия в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а северо-западе Китая. Фильм состоит из песен и танцев восьми этнических групп. Он показывает единство всех национальностей Китая и их страсть к общему светлому будущему в новую эру, заявил режиссер фильма Гао Хуанган.

Фильм совмещает различные элементы песен и танцев, а также пытается исследовать новые направления в китайском музыкальном кинематографе. После тестовых показов в Синьцзяне, фильм стартует во всех кинотеатрах страны.

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