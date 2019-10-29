Пекин, , 07:11 — REGNUM Третий фильм серии «Ангелы Чарли» готовится 15 ноября выйти в прокат в Китае, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Выход фильма в прокат был анонсирован компанией Columbia Pictures через её официальный аккаунт в социальной сети Weibo. Экшн-комедия в очередной раз расскажет о бравых, сильных и независимых женщинах-частных детективах таинственного Чарли, которые будут бороться со злом. Китайская премьера пройдёт в один день с премьерой в США.

Фильм является одновременно перезапуском и продолжением серии, состоящей из двух фильмов, вышедших в 2000 и 2003 годах. Предыдущий фильм «Ангелы Чарли: Только вперед» собрал в Китае 15 млн юаней или что-то около $2,11 млн.

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