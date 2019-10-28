Тегеран, , 21:51 — REGNUM Ирано-чешский фильм «Сын-мать» режиссера Махназа Мохаммади завоевал две высшие награды 14-го Международного кинофестиваля в Риме, Италия. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Фильм получил награды в номинациях «лучший фильм» и «лучшая режиссерская работа». В финале конкурса фильм сражался с претендентами из Франции, Италии, Испании, Великобритании, Швейцарии и Германии. Дебют картины состоялся на 44-м Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2019 года.

«Сын и мать» рассказывает о влиянии традиций на жизнь современного иранского общества. В центре сюжетной линии — молодая вдова, которая сталкивается с выбором: бросить сына и начать строить свою жизнь или остаться с ребенком в нищете.