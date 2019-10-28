Исламабад, , 21:53 — REGNUM В пакистанском Карачи (провинция Синд) прошел второй Международный пакистанский кинофестиваль, организованный Кинообществом Карачи.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, главными героями кинофестиваля стали пакистанские мультики «Король-осел», «Трое отважных» и «Что бы сказал Джинна?». Оценить достоинства мультфильмов пригласили не только кинокритиков, но и самых взыскательных зрителей — детей. По мнению самих мультипликаторов, мультипликация в Пакистане еще очень молода — ей не хватает хороших сценаристов и дизайнеров.

Однако пакистанские мультфильмы уже могут смело выходить на заграничные рынки. Например, «Король-осел» режиссера Азиза Джиндани под названием «Царь зверей» выйдет в российский прокат уже 5 декабря.