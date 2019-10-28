Санкт-Петербург, 28 октября 2019, 18:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвящённая будущей выставке Russian kids case и Церемонии закрытия II Международного Большого Детского фестиваля. Об этом 28 октября ИА REGNUM сообщили организаторы.

Афиша церемонии закрытия II Международного Большого Детского фестиваля
Афиша церемонии закрытия II Международного Большого Детского фестиваля
© пресс-служба Международного Большого Детского фестиваля

В пресс-конференции приняли участие Сергей Безруков, худрук фестиваля Лариса Вильясте и амбассадоры Большого Детского фестиваля в Петербурге Аделина Смирнова и Максим Павлович.

Выставка Russian kids case пройдет 15 ноября 2019 года с 10:00 до 20:00 в петербургском пространстве «Севкабель Порт». Церемония закрытия Международного Большого Детского фестиваля пройдёт в клубе «Морзе» (начало — в 14:00). Отмечается, что она завершит долгосрочный фестивальный марафон.

Международный Большой Детский фестиваль и выставка Russian kids case проводятся в рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины», при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда Президентских грантов и Министерства культуры Московской Области. В качестве организаторов выступают Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, генеральным партнером фестиваля является Московский Губернский театр.