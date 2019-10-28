Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвящённая будущей выставке Russian kids case и Церемонии закрытия II Международного Большого Детского фестиваля. Об этом 28 октября ИА REGNUM сообщили организаторы.

Афиша церемонии закрытия II Международного Большого Детского фестиваля © пресс-служба Международного Большого Детского фестиваля

В пресс-конференции приняли участие Сергей Безруков, худрук фестиваля Лариса Вильясте и амбассадоры Большого Детского фестиваля в Петербурге Аделина Смирнова и Максим Павлович.

Выставка Russian kids case пройдет 15 ноября 2019 года с 10:00 до 20:00 в петербургском пространстве «Севкабель Порт». Церемония закрытия Международного Большого Детского фестиваля пройдёт в клубе «Морзе» (начало — в 14:00). Отмечается, что она завершит долгосрочный фестивальный марафон.

Международный Большой Детский фестиваль и выставка Russian kids case проводятся в рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины», при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда Президентских грантов и Министерства культуры Московской Области. В качестве организаторов выступают Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, генеральным партнером фестиваля является Московский Губернский театр.