Москва, , 18:08 — REGNUM В Москве с 30 октября по 7 ноября 2019 года пройдет XVIII Московский международный фестиваль рисованных историй «КомМиссия». Об этом ИА REGNUM 28 октября сообщили в пресс-службе конкурса.

Главная тема «КомМиссии 2019» —«Комикс как социальный инструмент». Участникам и гостям предложено рассмотреть связь комиксов с мировой историей, исследовать остросоциальные темы, а также вопрос взаимодействия между «запросами массового зрителя и актуальной повесткой современного искусства».

В рамках фестиваля пройдут выставки, лекции, семинары, а также встречи с создателями комиксов. В том числе из Сербии, Бельгии, Армении и польши.

Напомним, самый первый международный фестиваль «КомМиссия» прошёл в Москве в 2002 году. Его организаторы ставят перед собой задачу популяризацию комикс-культуры в России.

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