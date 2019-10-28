Чебоксары, , 17:42 — REGNUM Иммерсивный променад-спектакль «Нити судьбы» занял первое место в финале Всероссийского туристского конкурса «Маршрут года 2019». В финал конкурса вышли 225 проектов из 59 регионов России, сообщают организаторы.

Жюри и эксперты конкурса по достоинству оценили аудио-спектакль, в котором участники погружаются в историю Чебоксар, древние чувашские мифы и легенды и попадают в прошлое.

ИА REGNUM напоминает, Всероссийская туристская премия «Маршрут года — 2019» учреждена в 2014 по инициативе Геннадия Шаталова, председателя Правления ФРОС Region PR. Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. Только из регионов Приволжского федерального округа финалистами конкурса стали 77 проектов. Финал конкурса проходит в Ижевске 27−28 октября

В 2014 году на конкурс проступило 263 проекта из 63 регионов страны. В этом году в конкурсе приняли участие 476 проектов.