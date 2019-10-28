Москва, , 17:38 — REGNUM «Молодая Гвардия Единой России» совместно с проектом «Акцент на классической музыке» организовала вечер памяти заслуженного артиста Российской Федерации Дмитрия Когана. В ДК «Трехгорка» прошел концерт с исполнением вокальных произведений и выставка музыкальных инструментов и фотографий выдающегося скрипача.

Зрителям показали видео-отрывок IV части Сонаты ля мажор для скрипки Сезара Франка в исполнении Дмитрия Когана и Матвея Блюмина.

В программу памятного вечера в основном вошли вокальные произведения, на сцене выступили лауреаты международных конкурсов, студенты Российской академии музыки им. Гнесиных, Московской государственной консерватории им. Чайковского, солисты Большого театра Николай Ефремов и Наталья Риттер, лауреат и обладатель Гран-при многих национальных и международных конкурсов, в том числе детского конкурса «Синяя птица» Матвей Блюмин.

Автор проекта «Акцент на классической музыке» и режиссер концерта — выпускник Московской государственной консерватории Александр Добромилов.

«Это концерт-посвящение, концерт-приношение, концерт-восхищение перед гением от музыкантов-вокалистов своему выдающемуся коллеге. Мы подобрали музыку, которая, по нашему мнению, сможет помочь нам выразить свои чувства любви, благодарности, преклонения и, конечно, невыразимой горечи от такой безвременной утраты», — поделился ведущий концерта, выпускник Российского института театрального искусства, солист центра оперного пения им. Галины Вишневской Юрий Гончаров.

Руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Перепелов подчеркнул, что также памятные акции и благотворительные концерты «Молодая Гвардия» организовала в Перми, Барнауле, Волгограде, Екатеринбурге, Смоленске.

«Заслуженный артист России, знаменитый и талантливый скрипач Дмитрий Коган за свою короткую жизнь успел сделать многое. В регионах проходили его бесплатные концерты, в музыкальные школы всей страны поступили диски с записями концертов — все это делалось в рамках проекта «Единой Россия» «Время высокой музыки». Он развивал интерес к классической музыке, он хотел, чтобы ее статус повышался. Именно благодаря его усердному труду и целеустремленности всё больше представителей молодежи стали интересоваться классической музыкой в самых отдаленных краях нашей страны», — рассказал Сергей Перепелов.