Москва, 28 октября 2019, 17:38 — REGNUM «Молодая Гвардия Единой России» совместно с проектом «Акцент на классической музыке» организовала вечер памяти заслуженного артиста Российской Федерации Дмитрия Когана. В ДК «Трехгорка» прошел концерт с исполнением вокальных произведений и выставка музыкальных инструментов и фотографий выдающегося скрипача.
Зрителям показали видео-отрывок IV части Сонаты ля мажор для скрипки Сезара Франка в исполнении Дмитрия Когана и Матвея Блюмина.
В программу памятного вечера в основном вошли вокальные произведения, на сцене выступили лауреаты международных конкурсов, студенты Российской академии музыки им. Гнесиных, Московской государственной консерватории им. Чайковского, солисты Большого театра Николай Ефремов и Наталья Риттер, лауреат и обладатель Гран-при многих национальных и международных конкурсов, в том числе детского конкурса «Синяя птица» Матвей Блюмин.
Автор проекта «Акцент на классической музыке» и режиссер концерта — выпускник Московской государственной консерватории Александр Добромилов.
Руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Перепелов подчеркнул, что также памятные акции и благотворительные концерты «Молодая Гвардия» организовала в Перми, Барнауле, Волгограде, Екатеринбурге, Смоленске.