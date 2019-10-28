Лондон, , 17:27 — REGNUM Опубликован первый тизер-трейлер предстоящего мини-сериала «Дракула», над которым работают создатели «Шерлока». Ролик был выложен 27 октября на YouTube-канале телекомпании BBC.

В основу нового шоу Марка Гэтисса и Стивена Моффата лег классический роман Брэма Стокера. Сериал, главную роль в котором исполнил датский актёр Клас Банг будет состоять из трёх 90-минутных эпизодов.

Производство картины началось в марте 2019 года. О своём намерении снять новый сериал Гэтисс и Моффат объявили в июне 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В честь выхода последнего сезона сериала «Кремниевая долина» создан сайт