Бангор, США, , 15:47 — REGNUM Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы критиков на предстоящий фильм «Доктор Сон» по его одноименному роману. Соответствующую публикацию он разместил 27 октября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/StephenKing/status/1187894295732391936

Писатель отметил, что первые реакции на картину можно описать как «экстатические». Он также написал, что рад за режиссёра Майка Флэнагана и команду проекта.

Роман Стивена Кинга «Доктор Сон» является продолжением его книги"Сияние». В широкий прокат США картина выйдет 7 ноября 2019 года, российские кинотеатры начнут её показывать 7 ноября. Главную роль в фильме исполнил Юэн Макгрегор.

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