Нальчик, , 15:24 — REGNUM В Кабардино-Балкарию поступили автоклубы на колесах. Восемь передвижных Домов культуры начнут курсировать по районам республики, знакомя местных жителей с новинками культуры и искусства. Торжественная церемония передачи автокомплексов состоялась 28 октября на площади Абхазии, пишет РИА «Кабардино-Балкария».

В передвижных Домах культуры имеется необходимая звуко‑ и киноаппаратура, которая позволит проводить в районах культурно-массовые мероприятия. Три автоклуба получили Зольский, Чегемский и Лескенский районы, еще три достались республиканской столице. Их получат четыре театра Кабардино-Балкарии. Еще один автоклуб будет передан в ведение Русского драматического театра до конца текущего месяца.

Последний раз, по слова министра культуры региона Мухадина Кумахова, автобусы для передвижных клубов Кабардино-Балкария получала около 10 лет назад.