Ростов-на-Дону, , 15:02 — REGNUM Выпускник Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) Дэн Зозуля оформил обложку альбома лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

«Наш дизайн винилового издания альбома «F & M» от Линдеманна. Обложка и оформление подготовлено: Антон Шиферсон, Дэн Зозуля и Глеб Давыдов. Альбом выходит 22 ноября», — написал ростовский художник в Instagram.

По словам художника, в оформлении обложки использована стилистика советских мозаичных панно и библейские сюжеты.