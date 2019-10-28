Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Создатели «Кремниевой долины» в честь выхода последнего сезона сериала создали сайт. Об этом сообщается на сайте Bethevalley.com.

На этом сайте всем желающим предоставляется возможность создать собственную заставку для сериала «Кремниевая долина» со своим текстом и поделится своим творением в социальных сетях.

Напомним, американский сериал «Кремниевая долина» впервые вышел 6 апреля 2014 года на телеканале HBO. Его создатели Дэйв Крински, Джон Альтшулер и Майк Джаджем решили снять комедийный сериал о бизнесе в кремниевой долине. На данный момент выходит уже шестой сезон этого сериала.

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