Вашингтон, , 14:50 — REGNUM Сценаристы фильма «Мстители: Финал» ответили на критику Мартина Скорсезе, который заявил, что кинокомиксы — это не кино. Об этом 28 отября сообщил журнал Variety.

Кристофер Маркус и Стивен Макфили дали интервью журналистам во время церемонии награждения Почетной премией Академии кинематографических искусств и наук США.

Маркус сказал, что «каждый имеет право на свое мнение», отметив, что фильм «Мстители: Финал» достиг«огромного количества людей», порадовав их.

«Если это не кино, то я не знаю, что это такое. Это коллективный эмоциональный опыт мирового масштаба», — заявил Кристофер Маркус.

Его коллега сказал, что в Голливуде снимают разные фильмы для разных зрителей, отметив, что кинокомикс «Мстители: Финал» — это картина для масс.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что актриса Виола Дэвис вступилась за кинокомиксы. Она сказала, что любит фильмы Скорсезе, однако ей также нравятся хорошие картины Marvel и DC.

Читайте ранее в этом сюжете: Актриса Виола Дэвис вступилась за кинокомиксы