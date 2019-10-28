Лос-Анджелес, США, , 14:31 — REGNUM Режиссёр Джордан Пил заявил: ему не по душе то, что фанаты одеваются на Хэллоуин в костюмы персонажей фильма ужасов «Мы» и потом присылают ему фотографии. Об этом 28 октября сообщил портал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1188631145887363072

Кинематографист отметил: ему нравится тот факт, что картина стала культовой, однако сказал, что действия поклонников его «не устраивают». Он признался, что когда актриса Лупита Нионго входила в роль Ред на съемочной площадке, то ему в эти моменты было «довольно страшно».

«Если вы собираетесь одеваться, не присылайте мне фотографии, на которых вы одеты как эти жуткие персонажи. И со мной всё будет хорошо», — сказал Пил.

Напомним, фильм ужасов «Мы» вышел на большие экраны в марте 2019 года. В картине снялись такие актёры, как Лупита Нионго, Уинстон Дьюк, Элизабет Мосс, Тим Хайдекер и Яхья Абдул-Матин II.

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