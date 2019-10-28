Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM В столице Среднего Урала представят китайскую кинооперу «А зори здесь тихие» — переложение одноимённой повести Бориса Васильева. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает «Новый день».

Показ пройдёт в рамках Всемирного дня городов, который в этот раз принимает Екатеринбург с 30 по 31 октября 2019 года. Киноопера войдёт в культурную программу мероприятия, большая часть которого будет посвящена развитию урбанистики и обмену опытом между мегаполисами.

«Мюзикл будет на китайском языке», — предупредил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНР ещё в 2005 году сняли многосерийную киноверсию «А зори здесь тихие». Фильм снимался в Москве, Хэйхэ и Благовещенске.

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