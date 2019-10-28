Лос-Анджелес, США, , 13:36 — REGNUM Актриса Виола Дэвис («Вдовы», «Прислуга», «Отряд самоубийц») вступилась за кинокомиксы, заявив, что ей нравятся хорошие фильмы Marvel и DC. Об этом 27 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

«Альберт Эйнштейн сказал, что воображение более ценно, чем знание», — сказал актриса, добавив, что если бы у неё не было воображения, она бы не стала тем, кто она есть сегодня.

«Искусство живет в этом мире воображения. Там есть детская площадка. Это детская площадка бога. Никто не может говорить о том, что заслуживает того, чтобы быть там, а что не заслуживает того, чтобы быть там», — заявила Дэвис, добавив, что, по её мнению, кинокомиксы имеют право на существование.

По поводу слов Мартина Скорсезе о картинах Marvel актриса сказала, что режиссёр, все фильмы которого она любит, высказал своё мнение, однако ей самой нравятся хорошие кинокомиксы.

Напомним, ранее Мартин Скорсезе заявил, что кинокомиксы в действительности не являются кинематографом, впоследствии его поддержал коллега Фрэнсис Форд Коппола. С ними не согласились такие известные актёры и режиссёры, как Джеймс Ганн, Скарлетт Йоханссон, Майк Флэнеган и Натали Портман.

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