Лос-Анджелес, США, , 13:10 — REGNUM Андрей Кончаловский попросил зрителей США прийти на показы его фильма «Грех» без попкорна. Об этом 28 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Режиссёр сказал, что ему жаль зрителей, которые «не знают других видов удовольствия». «Но я попрошу людей прийти на показы без попкорна. Это очень тихий фильм», — сказал Кончаловский.

Он пояснил, что в 2010 году, когда его фильм «Щелкунчик и Крысиный Король» вышел на экраны кинотеатров США, продюсер попросил его сделать звук громче по той причине, что зрители не смогут расслышать реплики из-за хруста попкорна.

Напомним, в России фильм «Грех» выйдет в широкий прокат 14 ноября 2019 года. Сюжет фильма расскажет о творческом и жизненном пути художника и скульптора Микеланджело Буонаротти. Главную роль в картине исполнил итальянский актёр Альберто Тестоне.

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