Лос-Анджелес, США, , 12:56 — REGNUM Кукольный актёр Фрэнк Оз, известный поклонникам «Звёздных войн» по работе над созданием такого персонажа как Йода, поддержал создателей последних фильмов франшизы. Об этом 28 октября сообщил портал We Got This Covered.

На мероприятии South by Southwest, которое прошло в Остине (стат Техас, США) Оз сказал, что ему нравится фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» Райана Джонсона.

«Речь идет об ожиданиях, — сказал Оз, — фильм не оправдал их (фанатов — ИА REGNUM) ожиданий. Но как режиссеры, мы здесь не для того, чтобы оправдать ожидания людей».

Напомним, ранее Марк Хэмилл заявил, что тот Люк Скайуокер, которого показал в фильме Райан Джонсон — это не его герой. Актёр заявил, что «джедаи не сдаются» и что его Люк никогда бы не поступил таким образом, как это было показано в «Последних джедаях».

