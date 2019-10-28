Грозный, , 12:23 — REGNUM Картина Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке» вернулась в Чечню. Третьяковская галерея передала ее Национальному музею республики, сообщил министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев.

По его словам, официальная передача полотна была произведена в Третьяковской галерее. На церемонии присутствовали её генеральный директор Зельфира Трегулова и директор Нацмузея Чечни Ваха Асталов. Вместе с картиной также были переданы паспорт сохранности произведения и материалы технологических исследований, проведенных специалистами Третьяковки.

Как отметили в пресс-службе главы и правительства региона, во время военных действий из Чеченского Нацмузея было утрачено более 230 тысяч единиц хранения. В настоящее время в его фонде насчитывается около 38 тыс. работ, из них 120 картин из довоенного фонда.

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Напомним, ранее появились сообщения, что в Третьяковской галерее по время выставки Василия Поленова была выставлена картина его ученика Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке». Было установлено, что полотно пропало из коллекции музея Чечни во время военных действий, и было передано Третьяковке одним из коллекционеров.