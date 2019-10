Лос-Анджелес, США, , 12:15 — REGNUM Актёр Джереми Реннер, хорошо известный поклонникам киновселенной Marvel по роли Соколиного Глаза, заявил, что его бывшая жена Сонни Пачеко является «неуравновешенной лгуньей», назвав её обвинения «абсолютным бредом». Об этом 28 октября сообщил портал We Got This Covered.

Документы с позицией Реннера были переданы его адвокатом в СМИ. Актёр также сообщил, что фотография, которую Пачеко представила в суд в качестве доказательства своих слов, была «грубо подделана». Кроме того, звезда «Мстителей» утверждает, что его бывшая супруга настолько неуравновешенна, что её свидания с дочерью должны проводиться под контролем.

Напомним, ранее бывшая жена Джереми Реннера заявила в суде, что актёр имеет проблемы с алкоголем и наркотиками, из-за чего часто ведет себя агрессивно. Она обвинила актёра в том, что он угрожал ей убийством, а также в том, что он подвергал дочь физическому и даже сексуальному насилию.

