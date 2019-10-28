село Бураново, , 11:54 — REGNUM Прощание с солисткой коллектива «Бурановские бабушки» Натальей Пугачевой состоялось 27 октября в селе Бураново. 28 октября ей бы исполнилось 84 года.

Ее похоронили на кладбище при селе, где также похоронены ее родные.

«Я слышал, что счастливые люди уходят близко к своему дню рождения», — сказал на церемонии прощания министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. Он отметил, что ведомство будет изыскивать возможности для установки памятника солистке коллектива и помощи семье, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

Удмуртский ансамбль «Бурановские бабушки» стал известен благодаря исполнению популярных зарубежных и российских музыкальных композиций, которые солистки пели на удмуртском языке. Особую любовь соотечественников они получили в 2012 году, когда завоевали второе место на песенном конкурсе «Евровидение», проходившем в Баку. Затем в коллективе сменился состав, а бывшие участницы, включая Наталью Пугачеву, стали выступать под именем «Бабушки из Бураново».

ИА REGNUM напоминает, Наталья Пугачева скончалась 26 октября, об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава Удмуртии Александр Бречалов, назвав ее «народной любимицей».

По словам продюсера коллектива Ксении Рубцовой, причиной смерти стало продолжительное онкологическое заболевание желудка. В 2013 году в Москве в Институте онкологии имени Блохина женщина была успешно прооперирована, и на некоторое время болезнь отступила, но в июне этого года вернулась снова.