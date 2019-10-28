Москва, 28 октября 2019, 09:57 — REGNUM Сегодня, 28 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил генерального директора ВГТРК Олега Борисовича Добродеева с юбилеем. Добродееву исполнилось 60 лет, сообщается на сайте Кремля.
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Глава государства отметил организаторский талант и доскональное знание всех тонкостей профессии гендиректора ВГТРК.
«Компания воплощает в жизнь востребованные и интересные проекты», — подчеркнул Путин и пожелал Добродееву здоровья и осуществления намеченных планов.
Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) была образована постановлением президиума Верховного совета РСФСР от 14 июля 1990 года.
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