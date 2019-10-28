Лос-Анджелес, США, , 09:47 — REGNUM Американский кинорежиссёр Дэвид Линч стал лауреатом «Оскара». Почётной премии он удостоился за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом сообщает Американская академия киноискусств.

Дэвид Линч Sasha Kargaltsev

Церемония вручения наград состоялась накануне, 27 октября, в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе. Американской академии киноискусств.

Напомним, ранее Линч трижды был трижды номинирован на «Оскар"в категории «Лучший режиссёр» за ленты «Человек-слон» (1980), «Синий бархат» (1986) и «Малхолланд Драйв» (2001), а также в категории «Лучший адаптированный сценарий» («Человек-слон»), однако не получил ни одной награды.

Этот «Оскар» стал первой наградой Линча от Академии киноискусств.

Также премии были вручены американскому актёру Уэсу Стьюди и итальянскому режиссёру Лине Вертмюллер. Актриса Джина Дэвис получила награду им. Джина Хершолта за выдающийся вклад в дело гуманизма.

Напомним, члены совета управляющих Академии выбрали и объявили четырех номинантов ещё в начале лета.