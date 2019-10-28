Нью-Йорк, США, , 09:31 — REGNUM В сеть выложили фотографию стенда с фестиваля MCM Comic Con, на котором указана дата премьеры «Ведьмака» в кинотеатре Лондона. Снимок был опубликован 27 октября на Twitter-странице Redanian Intelligence.

https://twitter.com/RedanianIntel/status/1188405803293822976

Новое шоу от Netflix в столице Великобритании покажут 16 декабря 2019 года. Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили: голландский сайт Netflix опубликовал информацию о том, что первый эпизод «Ведьмака» будет выложен на сайте потокового сервиса 17 декабря 2019 года. Впоследствии эта публикация была удалена.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в «Ведьмаке» Netflix практически не будет компьютерных спецэффектов. Создатель сериала Лорен Хиссрич пояснила: она хочет, чтобы в её шоу всё было показано максимально достоверно.

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