Железноводск, Ставропольский край, , 08:41 — REGNUM Ежегодный межрегиональный конкурс-фестиваль Five hills dance состоялся 27 октября в городе-курорте Железноводске в Ставропольском крае. В хореографическом чемпионате приняли участие более 700 молодых танцоров со всей России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Фестиваль в Железноводске прошел в четвёртый раз и собрал на сцене профессионалов и любителей в различных танцевальных направлениях. Больше всего участников выступило в номинациях современного и эстрадного танца. При этом самой маленькой танцовщице было лишь четыре года.

Победители фестиваля, который является отборочным этапом чемпионата России МАРКС («Международное агентство развития культуры и спорта»), получат шанс показать свое мастерство в финальном этапе, который состоится в конце года в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие свыше 300 танцоров. Таким образом, количество участников превысило ожидания организаторов более чем в два раза.

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