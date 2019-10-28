Пекин, , 08:13 — REGNUM В общей сложности 23 пьесы будет показано в восьми театрах Пекина в рамках нового театрального сезона, сообщает агентство Синьхуа.

С 13 ноября по 29 декабря будут продемонстрированы как патриотические пьесы, так и пьесы о обыденной жизни людей, включая работы известных китайских режиссером Мэн Цзинхуэя и Стан Лая. Также пройдет сериям мероприятий, включая лекции и зачитывание сценария некоторых пьес.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шанхае состоялась премьера двух опер известного итальянского театра «Ла Скала» по произведениям Моцарта.