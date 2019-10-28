Амстердам, , 07:35 — REGNUM В Музее книг в г. Гаага открылась выставка под названием «Неправильные книги?». Речь идёт о книгах, которые когда-то воспринимались как нормальные, а сейчас считаются спорными. Выставка состоит из 300 книг, бóльшая часть которых взята из частных коллекций. Экспозиция состоит из пяти разделов: расизм, национал-социализм, обращение в веру, сексизм и поведенческие шаблоны. Так, в последнем разделе можно увидеть книжки для детей о будущих профессиях для девочек и мальчиков. Как объяснил представитель музея, в наши дни многие считают неправильным представление, что девочки играют с куклами, а мальчики предпочитают возню.

В каждом зале наряду с книгами можно ознакомиться с новостями из нашего времени на те же темы.

В конце выставки посетителям предлагаются специальные тетради, в которые записаны слова, названия и цитаты из выставленных книг. Посетителям предлагается выдирать из тетрадок страницы, которые они находят неприемлемыми, и наклеить их на стену. Привлекая таким образом посетителей к активному участию в выставке, музей надеется стимулировать дискуссию о «неправильных» книгах.

До сих пор аудитория музея состояла в основном из людей, так или иначе связанных с книжным миром, например библиофилы и печатники. Новой выставкой музей надеется привлечь более широкую публику и стать местом обсуждения общественных вопросов.

Представитель музея подчёркивает, что представленные на выставке книги не являются неправильными по определению. По его словам, решать этот вопрос предлагается самим посетителям. Отсюда и вопросительный знак в названии выставки.