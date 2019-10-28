Париж, , 04:06 — REGNUM Картина эпохи раннего Возрождения XIII в. «Поругание Христа» за авторством флорентийского мастера Чимабуэ была продана за рекордные 24 миллиона долларов. Доска была куплена на аукционе во Франции, сообщает местная газета Le Parisien.

По оценкам специалистов, предполагалось, что цена произведения не превысит 6 млн долларов. На картине изображен Спаситель и толпа мужчин, протягивающих к нему руки.

Цена оказалась рекордной для картины художников-примитивистов.

Напомним, картина да Винчи «Спаситель мира» была продана в конце 2017 года за 450 млн долларов.