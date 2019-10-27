Москва, , 22:18 — REGNUM Госфильмофонд России вернул Грузии копии еще 17-и грузинских фильмов, снятых с 1926 по 1930 года. Об этом сообщается на сайте министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Киноплёнка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из-за старости оригинальных пленок материалы находятся в плачевном состоянии. Именно это и стало приоритетом при выборе фильмов для передачи», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что часть архива уже перевезена в Грузию. Особую кинематографическую ценность представляют лента «Их царство», которая считалась утерянной, это дебютный фильм Михаила Калатозишвили и первой женщины-режиссера в СССР Нуцы Гогоберидзе.

Напомним, соглашение о передаче Грузии кинофильмов было достигнуто в 2014 году. Сам процесс передачи должен продлится до 2020 года. Всего планируется передать 700 кинематографических работ. На текущий момент Госфильмофондом России передана 51 кинолента.

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